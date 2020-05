Wereldbank biedt inmiddels coronasteun in honderd landen

De Wereldbank biedt inmiddels in honderd landen noodsteun in verband met de coronacrisis. Daarmee is sprake van de grootste hulpoperatie uit de geschiedenis van de organisatie. De Wereldbank kondigde eerder aan in ruim een jaar 160 miljard dollar aan steun beschikbaar te kunnen stellen.

De landen waar de bank helpt met onder meer leningen, subsidies en investeringen zijn goed voor 70 procent van de wereldbevolking. 39 van de 100 landen liggen in Afrika ten zuiden van de Sahara en bijna een derde van de betrokken projecten wordt uitgevoerd in door conflicten getroffen staten als Afghanistan, Tsjaad en Haïti.

“De pandemie en de shutdown van ontwikkelde economieën kunnen maar liefst 60 miljoen mensen in extreme armoede brengen”, waarschuwt Wereldbankpresident David Malpass. Volgens hem is het ook nodig om op medisch vlak met hulp te komen. Ontwikkelingslanden hebben vaak niet de juiste apparatuur ter beschikking.

De Wereldbank, met hoofdkwartier in Washington, werd in 1944 opgericht. Een van de eerste taken van de organisatie was het bevorderen van de wederopbouw in Europa na de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig zet de Wereldbank zich ervoor in om wereldwijd mensen uit de armoede te tillen.