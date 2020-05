Minder dan 300 coronapatiënten nog op intensive care

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald tot 293. Dat zijn er dertig minder dan op maandag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De intensivecareafdelingen behandelen inmiddels 523 mensen met andere aandoeningen. Dat is 46 meer dan op maandag.

Op ic’s in Nederland liggen 291 coronapatiënten. Dat zijn er 29 minder dan een dag eerder. In Duitsland worden nog twee Nederlanders met het coronavirus behandeld, een minder. Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 933 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een toename van 24.