Verhoogde concentraties lood bij 11 Utrechtse scholen

Onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht heeft bij elf scholen in de stad verhoogde concentraties lood in leidingwater aangetoond. In een school lag zeker een loden leiding. Die is opgespoord en inmiddels vervangen. Ook waterbedrijf Vitens heeft een loden leiding moeten vervangen. Bij de andere schoolgebouwen volgt nog nader onderzoek, omdat daar niet direct verkeerde leidingen werden gevonden. Dat heeft wethouder Eelco Eerenberg dinsdag de gemeenteraad in een brief laten weten.