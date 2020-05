Belgische oud-minister veroordeeld voor corruptie

José Happart, een Belgische oud-minister en voormalig voorzitter van het Waalse parlement, is veroordeeld voor corruptie. De rechtbank in Luik legde de socialistische politicus een voorwaardelijke celstraf op van acht maanden en een boete van 1650 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had twintig maanden cel geëist.