Lidstaten stemmen in met onderzoek naar aanpak coronavirus WHO

De lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stemden dinsdag in met een onafhankelijk onderzoek naar de reactie van het VN-agentschap op de coronavirusuitbraak. De kritiek van de VS op de aanpak van de gezondheidsorganisatie van de pandemie was de laatste dagen steeds verder opgevoerd.

Landen die deelnemen aan de jaarlijkse vergadering van de WHO, die voor het eerst via een videoverbinding wordt gehouden, hebben bij consensus een resolutie aangenomen waarin wordt aangedrongen op een gezamenlijke reactie op de crisis.

De resolutie, ingediend door de Europese Unie, riep op tot een “onpartijdige, onafhankelijke en uitgebreide evaluatie” van de internationale reactie op de pandemie, die tot dusver meer dan 4,8 miljoen mensen heeft besmet en meer dan 318.000 mensen gedood.

Acties

Het onderzoek zou zich met name moeten richten op “de acties van de WHO en hun tijdslijnen met betrekking tot de Covid-19-pandemie”.

De Verenigde Staten hebben zich niet gedistantieerd van de consensus, zoals sommigen hadden gevreesd. Vooral nadat Washington de WHO op de eerste dag van de Algemene Vergadering maandag had gekastijd en verder tegen China had uitgehaald vanwege zijn rol bij de uitbraak.

Verknoeid

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde laat op maandag nog om de Verenigde Staten uit de WHO te halen. Hij beschuldigde de organisatie ervan de wereldwijde reactie op het coronavirus te hebben verknoeid en een ‘marionet van China’ te zijn.

Zijn opmerkingen kwamen nadat zijn minister van gezondheid, Alex Azar, eerder op de dag had benadrukt dat het “falen” van de WHO om essentiële informatie over Covid-19 te verkrijgen en te verstrekken dodelijk was gebleken.