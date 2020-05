Woningbouw in VS weer keihard geraakt door coronacrisis

De huizenbouw in de Verenigde Staten wordt zeer sterk ondermijnd door de coronacrisis en de beperkende maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Volgens de Amerikaanse overheid kelderde het aantal in aanbouw genomen woningen in april met ruim 30 procent tot 891.000 huizen in vergelijking met een maand eerder. In maart was ook al een scherpe daling te zien.