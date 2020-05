Canada: na coronacrisis is vrijhandelsverdrag meer nodig dan ooit

Handelsbarrières helpen niet om de uitdaging waarvoor de wereld staat na de coronacrisis te overwinnen. Daarom is het zo belangrijk dat het Europese vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) er komt. Dat verklaarde de Canadese ambassadeur Lisa Helfand in een hoorzitting in de Eerste Kamer.

Door de coronacrisis is de economie in zwaar weer terechtgekomen. Het is volgens de ambassadeur belangrijk dat partners nu de handen ineenslaan. De komende jaren hebben we elkaar hard nodig om de crisis te bestrijden, aldus Helfand. “Ons partnerschap, dat ook CETA behelst, is belangrijker dan ooit.”

Het handelsverdrag werd in de Tweede Kamer door een kleine meerderheid goedgekeurd. In de Eerste Kamer liggen de kaarten anders. Er is daar onder meer weerstand tegen het mechanisme om geschillen te beslechten. Ook vinden critici dat in het verdrag te weinig aandacht is voor dierenrechten en klimaatverandering.

Verduurzamen

Meer dan 90 procent van CETA is al in 2017 in werking getreden. Daarvan heeft de Nederlandse economie geprofiteerd. Door het vrijhandelsverdrag worden bijna alle importheffingen afgeschaft. Het levert volgens de voorstanders veel profijt op voor bedrijven en consumenten.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) heeft - in een poging tegenstanders alsnog over te halen voor te stemmen - samen met haar Franse collega het initiatief genomen om CETA verder te verduurzamen. Helfand was positief over het voorstel. Dat kan volgens haar binnen CETA worden bereikt. “Daar werken we naartoe.”