Beloning uitgeloofd voor tips over beschieting advocaat

Justitie looft een beloning uit voor de gouden tip in de zaak waarbij advocaat Philippe Schol in november in Duitsland werd neergeschoten. De hoogte van de beloning wordt dinsdagavond bekendgemaakt tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht.

Schol, die in Gronau woont en in Enschede zijn kantoor heeft, werd op 6 november neergeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Hij raakte gewond en lag enkele dagen in een ziekenhuis. Het rechercheteam onderzoekt of zijn werkzaamheden iets met de beschieting te maken hebben. Hij was als curator betrokken bij het faillissement van een sportschool in Losser.

De politie vroeg in Opsporing Verzocht eerder om tips over de zilvergrijze vluchtauto van de daders. Het rechercheonderzoek ging daarna verder. Nu wil de politie meer weten over de rol van twee mannen die in het onderzoek naar voren kwamen. “We weten niet of zij betrokken zijn bij deze zaak, maar we kunnen het ook niet uitsluiten. Het zou het onderzoek verder helpen als we weten wie deze mannen zijn. We hopen dat kijkers ons kunnen helpen bij het achterhalen van de identiteit van de twee mannen”, zegt de teamleider van het onderzoek.