‘Alle leerlingen hebben behoefte aan contact op school’

Als de middelbare scholen volgens de planning na 1 juni weer hun deuren mogen openen, moeten ze wat de VO-Raad betreft alle leerlingen de kans geven om weer naar school te komen. “Wij adviseren dat ten stelligste”, zegt een woordvoerder van de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. “Leerlingen hebben behoefte aan contact. Een school is niet alleen een plek om kennis over te dragen, het is ook een ontmoetingsplaats.”

In het onderwijsveld is discussie over de vraag hoe de schaarse tijd op school moet worden verdeeld. Voor middelbare scholen geldt de regel van anderhalve meter afstand houden om het risico op overdracht van het coronavirus te beperken. De VO-Raad schat dat daardoor slechts een derde tot een kwart van de scholieren tegelijk naar school kan komen. Aan leerlingen die thuis blijven moeten scholen onderwijs op afstand geven, zoals ze dat al weken doen.

Scholen staan voor de vraag of ze alle leerlingen fysiek naar school laten komen, of focussen op specifieke groepen, zoals kwetsbare leerlingen, leerlingen met achterstanden of leerlingen die in hun laatste jaar zitten. De VO-Raad kan zich wel voorstellen dat scholen ervoor kiezen de ene leerling vaker naar school te laten komen dan de ander. En dat er verschillen zijn tussen schooltypen. “VMBO-leerlingen hebben bijvoorbeeld veel meer praktijklessen. Lassen of koken kun je niet vanuit huis leren.”

Premier Mark Rutte maakt dinsdagavond naar verwachting bekend hoe de heropening van de middelbare scholen moet verlopen.