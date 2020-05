Horecabranche betreurt besluit dat horeca vanaf 1 juni open mogen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) betreurt het dat de eet- en drinkgelegenheden pas op 1 juni open mogen en niet al hun deuren tijdens het pinksterweekend mogen openen. Dat zegt een woordvoerder van de branchevereniging van de horeca. “Elke dag dat de sluiting langer duurt, is er een te veel”, stelt de vereniging.

“Wij hadden aangegeven: laat ons voor het pinksterweekend opengaan. Dat is ook een manier van geleidelijk opbouwen. Met alle maatregelen is er geen reden waarom dat niet zou kunnen”, aldus een woordvoerder. KHN heeft er vertrouwen in dat de horecagelegenheden op een “verantwoorde manier” open kunnen gaan. “Horecaondernemers willen graag hun deuren weer openen en hun gasten verwelkomen.”

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s kwamen maandagavond bijeen om zich te buigen over de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen. Zij adviseerden het kabinet dinsdagavond het advies over te nemen dat horeca niet eerder dan 1 juni opengaan en dan pas vanaf het middaguur. Premier Mark Rutte liet eerder doorschemeren dat het bespreekbaar is om mogelijk het hele pinksterweekend open te zijn, maar dit blijkt toch 1 juni te worden.

Het kabinet wil daarnaast niet dat de horeca op 1 juni vanaf middernacht opent, zoals bijvoorbeeld sommige kappers ook deden bij de opening op 11 mei. Dat moet voorkomen dat er in horecazaken allerlei feestjes of andere bijeenkomsten worden georganiseerd, meldden Haagse bronnen aan het ANP.