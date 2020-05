Trump slikt al anderhalve week antimalariamiddel tegen corona

De Amerikaanse president Donald Trump slikt al zeker anderhalve week een antimalariamiddel om te voorkomen dat hij wordt besmet met het coronavirus. Hoewel de werking van hydroxychloroquin tegen corona niet is bewezen en er mogelijk ernstige bijwerkingen zijn, is Trump overtuigd van het nut.

Trump verklaarde “zeer goede dingen” te hebben gehoord over het middel en sprak zelfs van een geschenk van God. “U zult verbaasd zijn hoeveel mensen het nemen. Vooral in de gezondheidszorg nemen mensen het, een hoop dokters nemen het”, aldus Trump tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis.

De Amerikaanse president promoot het middel al sinds maart als het wondermiddel tegen het coronavirus. Een Amerikaanse onderzoeker verklaarde uit zijn functie te zijn gezet omdat hij gedegen onderzoek naar hydroxychloroquin wilde. Rick Bright, chef van de biomedische autoriteit die bezig is met een vaccin, verklaarde voor het Congres dat hij onder druk was gezet om geld in hydroxychloroquin te stoppen.

Hydroxychloroquin, ook Plaquenil genoemd, is tientallen jaren geleden ontwikkeld als middel tegen malaria en ook tegen reumatische artritis en auto-immuunaandoeningen. Studies in China en Frankrijk hebben uitgewezen dat het middel in combinatie met antibiotica tegen corona kan helpen, maar die onderzoeken waren te beperkt om als bewijs te dienen. Het middel kan schade aan de longen veroorzaken en ook aan andere organen.