Bijna 2,1 miljoen Britten vragen uitkering aan door crisis

Het aantal Britten dat een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd vanwege de coronacrisis is gestegen naar bijna 2,1 miljoen. In april werden meer dan 856.000 aanvragen ingediend, aldus het Britse nationale statistiekbureau.

Het is de grootste stijging van het aantal aanvragen in een maand ooit gemeten. Het aantal mensen dat nu een uitkeringsaanvraag heeft ingediend is gestegen naar het hoogste niveau sinds 1996. In april zat Groot-Brittannië in lockdown, met veel gesloten bedrijven en dus omvangrijk banenverlies.

Volgens de onderzoekers konden wel 7,5 miljoen arbeidsplaatsen behouden blijven door steun van de overheid. Daarbij betaalt de overheid 80 procent van het loon van werknemers die met tijdelijk verlof zijn gestuurd, maar niet worden ontslagen.