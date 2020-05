Baas streaming bij Disney wordt nieuwe baas TikTok

De baas van de streamingdivisie van Disney, Kevin Mayer, vertrekt om leiding te gaan geven aan TikTok, de populaire maar omstreden videodeelapp. De eigenaar van de app, het Chinese ByteDance, trof vorig jaar een schikking in de Verenigde Staten met marktwaakhond FTC waarmee verdere vervolging wegens het ongevraagd verzamelen van kinderdata werd voorkomen. TikTok is ook onder jonge en oudere kinderen in Nederland een hit.

Mayer begint aan zijn nieuwe functie in juni. “Ik houd van de missie die TikTok heeft, het brengen van vreugde en inspiratie aan mensen wereldwijd”, aldus de nieuwe baas van TikTok. De app, waar gebruikers korte video’s met bijvoorbeeld grappen of een dansje delen, vormt dankzij de sterke groei in de afgelopen jaren een serieuze concurrent voor socialmediagiganten als Facebook. TikTok, dat in thuisland China onder de naam Douyin actief is, telt inmiddels ruim een miljard gebruikers.

Voor entertainmentreus Disney komt het vertrek van Mayer op een moeilijk moment. De streamingtak, waar bijvoorbeeld alle films van Star Wars bekeken kunnen worden, is een van de weinige onderdelen die nog geld in het laatje brengen. Pretparken en de filmstudio kampen juist nu met de gevolgen van de lockdown. Volgens Mayer staat de streamingdivisie stevig op eigen benen. Disney+, zoals de streamingdienst heet, bestaat pas sinds november vorig jaar.