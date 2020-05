Vier Shell-tankstations in Groningen onklaar gemaakt

Vier Shell-tankstations in Groningen zijn dinsdagochtend onklaar gemaakt met behulp van kettingen, bevestigt de politie na berichtgeving door Dagblad van het Noorden.

Het gaat om stations van Shell aan de Van Ketwich Verschuurlaan, Zonnelaan, Rijksstraatweg en Euvelgunnerweg in Groningen.

De politie verricht sporenonderzoek en hoopt aan de hand van camerabeelden zicht te krijgen op de daders.

Activisten

Op Twitter verwijst actiegroep Code Rood naar deze en andere acties, onder de noemer #ShellMustFall. De klimaatactivisten verwijzen ook naar een soortgelijke actie bij een tankstation in Den Bosch.

“We zullen Shell moeten ontmantelen. En dat is handwerk. In Den Bosch werd in de vroege ochtend het Shell tankstation aan de Vlijmenseweg tijdelijk buiten gebruik gesteld met - hoe passend - fietssloten.#ShellMustFall”, twittert de actiegroep. Zij voert dinsdag actie tegen de multinational, die zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering houdt.