‘Veel bouwbedrijven kampen met problemen bij aanvoer materialen’

Veel bouwbedrijven kampen door de coronacrisis met problemen bij de aanvoer van materialen. Dat concluderen economen bij ABN AMRO in een analyse over de sector, waarin ze waarschuwen dat de bouw niet immuun is voor de crisis. Bij een op de vijf bedrijven leidt een tekort aan materialen tot vertraging in bouwprojecten, stellen de kenners vast.