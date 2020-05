Trump dreigt financiering WHO permanent stop te zetten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag gedreigd de financiering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) permanent te bevriezen, tenzij binnen de komende 30 dagen “substantiële verbeteringen” worden aangebracht.

Washington schortte medio april de financiering van de WHO op omdat het vindt dat China te veel invloed heeft binnen de organisatie. De WHO verloor door het besluit zijn grootste geldschieter. De VS waren jaarlijks goed voor een bijdrage van 400 miljoen tot 500 miljoen dollar.

Maandag tweette Trump beelden van een brief die hij stuurde aan WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Daarin informeerde hij de directeur-generaal dat “als de Wereldgezondheidsorganisatie zich niet binnen 30 dagen tot substantiële verbeteringen verplicht, ik mijn tijdelijke bevriezing van financiering door de Verenigde Staten aan de Wereldgezondheidsorganisatie permanent maak. En ons lidmaatschap van de organisatie heroverweeg”.