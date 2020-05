Vooral arme wijken in New York getroffen door coronavirus

In sommige wijken van de Amerikaanse stad New York liggen de sterftecijfers door het coronavirus bijna 15 keer hoger dan in andere buurten. Vooral inwoners van arme wijken worden onevenredig hard getroffen, blijkt uit gegevens die door de gezondheidsdienst van de stad naar buiten zijn gebracht.

De gegevens tonen voor het eerst een uitsplitsing van het aantal doden in elk van de meer dan 60 postcodes van de stad. Het hoogste sterftecijfer werd genoteerd aan de rand van Brooklyn in een wijk die wordt gedomineerd door veel sociale woningbouw, genaamd Starrett City.

In de rijke, witte enclave van Gramercy Park in Manhattan bedraagt het aantal doden per 100.000 inwoners 31. In Far Rockaway in de wijk Queens, waarvan de bevolking voor ruim 40 procent bestaat uit zwarte Amerikanen en 25 procent een Latino of Latijns-Amerikaanse achtergrond heeft, ligt het sterftecijfer bijna 15 keer hoger. Op iedere 100.000 inwoners stierven er 444.

“Het is echt hartverscheurend en het zou het morele geweten van de stad moeten aantasten”, zei Mark Levine, voorzitter van de gezondheidscommissie van de gemeenteraad, in een interview. “We wisten dat we dramatische ongelijkheid hadden. Dit, in grafische vorm, laat zien dat het zelfs groter is dan misschien velen van ons vreesden.”

Arme zwarte en latino New Yorkers doen veel vaker laagbetaalde, essentiële taken die niet op afstand kunnen worden gedaan, waardoor ze een groter risico lopen op blootstelling, zei Levine. Ze wonen ook vaker dan rijke, blanke New Yorkers in kleine, drukke appartementen.

In New York zijn tot nu toe ruim 20.000 mensen gestorven door het coronavirus.