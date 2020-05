‘Kabinet wil dat horeca pas op 1 juni opengaat, vanaf middaguur’

De horeca mag niet eerder dan 1 juni opengaan en dan pas vanaf het middaguur. Het kabinet neemt dinsdag het advies hierover van de veiligheidsregio’s over, melden ingewijden maandagavond aan het ANP. Het kabinet kondigde eerder aan dat onder meer de horeca vanaf 1 juni beperkt open kon gaan als het coronavirus voldoende in bedwang is.