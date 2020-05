Curaçao vermindert salarissen ministers met 25 procent

Nederland had vrijdag tijdens een vergadering van de Rijksministerraad verschillende voorwaarden gesteld aan een nieuwe coronalening aan Curaçao. Verlaging van ministerssalarissen met 25 procent is er daar een van.

Curaçao heeft nog niet besloten of het akkoord gaat met alle voorwaarden, maar volgens Girigorie was het punt om de salarissen met een kwart te verlagen geen heikel punt. “Curaçao zit in een crisis. Het is een onvermijdelijke stap. We zijn solidair met de rest van de bevolking.”