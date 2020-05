Forse compensatie vaste lasten bedrijven in tweede noodpakket

Het kabinet had al eerder gezegd iets te willen doen om bedrijven tegemoet te komen die flink minder omzet draaien door de corona-maatregelen terwijl ze maandelijks nog wel hun vaste lasten moeten betalen. De Tweede Kamer en werkgeversorganisaties hadden hiervoor ook aandacht gevraagd, maar het is lastig te berekenen wat de vaste lasten zijn. In het eerste noodpakket konden bedrijven in de hardst getroffen sectoren al aankloppen voor een ‘corona-gift’ van 4000 euro. Maar op de lange termijn zullen die kosten voor de meeste bedrijven veel verder oplopen.

De loonkostenregeling uit het eerste noodpakket wordt verlengd. Eerder kondigde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) al aan dat de zogenoemde ‘ontslagboete’ vervalt: bedrijven die loonkostenvergoeding van de overheid krijgen, kunnen werknemers op straat zetten zonder boete. Wel wordt er een “fors bedrag” van zo’n 50 miljoen euro opzijgezet voor omscholing van ontslagen medewerkers.