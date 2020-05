Aantal coronadoden in Verenigd Koninkrijk stijgt met 160

Het geregistreerde dodental door het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk is gestegen met 160 tot 34.796. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

Het aantal besmettingen is gestegen tot 246.406, er zijn maandag 2684 besmettingen bij gekomen. In het land worden alleen de doden in ziekenhuizen en verzorgingshuizen geteld.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock kondigde maandag aan dat alle Britten met symptomen die ouder zijn dan vijf jaar kunnen worden getest. De Britse overheid heeft 21.000 mensen aangenomen om de stappen van coronapatiënten na te gaan en zo iedereen te achterhalen met wie ze contact hebben gehad.