Margreet Dolman maakt positieve coronashow in theater

Margreet Dolman gaat op 22 mei voor het eerst sinds de coronalockdown weer optreden in het theater. Het alter ego van cabaretier Paul Haenen speelt die vrijdagavond een speciale coronavoorstelling in het Betty Asfalt Theater in Amsterdam. Ook dominee Gremdaat, een ander vast personage in de shows van Haenen, doet mee aan de voorstelling.