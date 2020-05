Duitse ANWB vreest ‘coronafiles’

De Duitse ANWB, de ADAC, voorziet op Hemelvaartsdag (donderdag) en aanstaande zondag drukke autosnelwegen. De instelling waarschuwt dat door de coronamaatregelen meer vrachtverkeer op de weg is dan normaal op feestdagen en in weekenden. Dat verkeer is nu vanwege de coronacrisis toegelaten.

Het wordt Duitsers afgeraden buitenlandse reizen te maken en veel verkeer wordt vanaf woensdagmiddag 13.00 uur verwacht onder meer op wegen naar de Duitse kust en rond grote steden zoals Berlijn, Bremen, Hamburg en Keulen.

Het verkeer over lange afstanden of de grens over wordt nog steeds beperkt door maatregelen die zeker tot 15 juni gelden. Maar volgens Duitse media begrijpen veel Duitsers helemaal niet wat voor versoepelingen er afgelopen zaterdag in hun deelstaat of nationaal niveau zijn ingevoerd. Een politiewoordvoerder uit een streek in het uiterste zuidwesten van het land, bij Basel, zei maandag dat mensen uit Frankrijk en Zwitserland sinds zaterdag de Duitse grens over wilden om te winkelen, maar velen zijn teruggestuurd.

Grenscontroles

De Duitse regering heft de grenscontroles die vanwege het coronavirus zijn ingevoerd langzamerhand op. Langs de grens met Luxemburg is zaterdag al gestopt met die controles. Langs de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland worden het vooral steekproeven tot 15 juni. Langs de Nederlandse grens zijn de speciale controles aan de grens vanwege het virus nooit in de praktijk gebracht. Het is niet bekend of veel Duitsers willen proberen daar gebruik van te maken in de komende vrije dagen.

Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft met ministers uit twaalf landen waar veel Duitsers vakantie vieren, afgesproken nog voor de zomer de grenzen voor toeristen te openen. De speciale grenscontroles en allerlei quarantaineverplichtingen dienen dan te zijn afgeschaft. Hij sprak met collega’s uit Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Italië, Kroatië, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Spanje. Met Frankrijk en Zwitserland was al dergelijk overleg geweest.

Maas wil ook af van de algemene waarschuwing van de Duitse overheid tegen buitenlandse reizen. Binnen de EU kan die vervangen worden door waarschuwingen of adviezen over een bepaald land of gebied. Dat zou volgens hem ook voor de rest van de wereld zo moeten zijn.