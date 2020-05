Bioscoopketen Pathé: run op filmtickets na heropening op 1 juni

Titels die het goed doen, zijn onder meer de actiefilm Bloodshot met Vin Diesel, die twee dagen voor de coronalockdown in première ging, en I See You, een nieuwe thriller met Helen Hunt in de hoofdrol. Deze film beleeft op 1 juni de Nederlandse première. Daarnaast doen oude klassiekers die Pathé weer van stal haalt, zoals sciencefictionfilm Interstellar, Grease en een aantal Harry Potter-delen, het erg goed.

Overigens zijn zalen al snel vol, omdat er per film niet meer dan dertig bezoekers welkom zijn vanwege de coronaregels. Bezoekers moeten op tijd aanwezig zijn, toiletgebruik moet worden beperkt en napraten mag niet. Pathé hoopt het aantal bezoekers op termijn weer te mogen opvoeren; de huidige aantallen bezoekers zijn niet lucratief voor bioscoopexploitanten.

In Noorwegen gingen afgelopen week, als eerste land van Europa, bioscopen weer open, ook met inachtneming van alle coronarestricties. Volgens lokale media zijn de eerste resultaten erg positief.