Den Haag: strandtenten blijven dicht, geen uitzondering mogelijk

De strandtenten in Den Haag kunnen nog niet open, hoe graag de eigenaren dat ook willen. In elk geval tot 2 juni moeten ze dichtblijven. Er komen geen uitzonderingen, maakte de gemeente Den Haag maandag duidelijk.

De strandtentexploitanten hadden zondag gezegd dat ze vanaf woensdag gedeeltelijk open willen gaan. Ze willen afhaalconsumpties verkopen en strandbedjes verhuren. Daarnaast willen ze hun wc-gebouwtjes weer in gebruik nemen. Dat mag niet, zegt de gemeente nu. “Het opstellen, verstrekken of verhuren van strandmeubilair” is niet toegestaan, en “het openstellen van gemeenschappelijk sanitair” ook niet, vanwege “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s”. Dit verandert volgens de gemeente pas wanneer premier Rutte aankondigt dat de regels worden versoepeld.