Kroongetuige liquidatieproces wil niet verder zonder advocaat

Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, mag niet zijn eigen adviseurs kiezen. B. zei maandag dat hij twee adviseurs heeft gevonden, van wie een advocaat is. Volgens B. heeft het Openbaar Ministerie deze constructie in eerste instantie goedgekeurd. Enkele weken later zou het OM die goedkeuring alsnog hebben ingetrokken. Een en ander heeft onlangs tot gevolg gehad dat B. niet verder wil verklaren.