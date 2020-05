Polen en Slowakije versoepelen coronamaatregelen

In Polen zijn maandag veel horecagelegenheden, sportscholen en schoonheidssalons en kapperszaken weer opengegaan na een wekenlange sluiting vanwege het coronavirus. Het land heeft strenge maatregelen ingevoerd om alles veilig te laten verlopen.

Zo moeten in restaurants en cafés alle tafels minimaal twee meter uit elkaar staan. De zaken mogen een klant per vier vierkante meter toelaten. Mensen die naar de kapper willen, moeten van tevoren een afspraak maken. In Polen zijn ruim 18.800 mensen besmet met het virus en er zijn 929 mensen aan overleden.

Ook Slowakije heeft besloten het land weer deels te heropenen. Vanaf woensdag gaan winkelcentra, theaters en bioscopen weer open, daar gelden strenge regels. Vanaf 1 juni kunnen de jongste kinderen weer naar school of naar de peuterspeelzaal.

In Slowakije zijn 28 patiënten omgekomen door het coronavirus en 1495 mensen zijn besmet.