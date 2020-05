Een pizzakoerier is afgelopen weekeinde in Amersfoort in elkaar geslagen en beroofd van een pizza. De koerier werd klemgereden door twee mannen op motoren en één op een scooter.

Het voorval vond zondag iets na 17.00 uur plaats op Het Masker, in het noorden van de stad. Het slachtoffer werd vastgepakt en vervolgens in elkaar geslagen. De jongen viel daardoor van zijn fiets. De daders vluchtten weg, met de pizza.