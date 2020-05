Planbureau: kwaliteit van leven is meer dan volksgezondheid

Als de maatregelen om de volksgezondheid te beschermen langer duren, gaat dat ten koste van de algehele kwaliteit van leven. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een advies aan het kabinet over een uitweg uit de coronacrisis. Het SCP ziet bij maatregelen die langer duren ook het risico van meer ongelijkheid, grotere verschillen in welvaart en onderwijsachterstanden groeien.