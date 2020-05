China steunt WHO-onderzoek corona zodra virus onder controle is

China ondersteunt een alomvattend onderzoek naar de wereldwijde reactie op de Covid-19-pandemie onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nadat het virus dat de ziekte veroorzaakt onder controle is gebracht. Dat zei de Chinese president Xi Jinping maandag tijdens een videotoespraak voor de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).