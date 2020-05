Franse acteur Michel Piccoli op 94-jarige leeftijd overleden

Een van de bekendste Franse filmacteurs, Michel Piccoli, is op 94-jarige leeftijd overleden. Zijn familie maakte bekend dat hij na een ongeval in het bijzijn van vrouw en kinderen 12 mei is ingeslapen. Franse media betitelen hem als "een gigant" in de Franse film. Hij speelde vanaf 1945 in meer dan tweehonderd films. Vooral in de jaren zeventig werd hij beroemd en speelde hij onder meer in films van Luis Buñuel, Claude Sautet en Marco Ferreri.

Mail de redactie Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.