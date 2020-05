Zijwand viaduct op A10 losgeraakt, snelweg dicht

De zijwand van een spoorviaduct op de A10 bij Amsterdam is maandagochtend losgeraakt. Daardoor is de snelweg ter hoogte van Watergraafsmeer richting het zuiden van de stad afgesloten. Niemand raakte gewond, maar volgens de politie heeft een aantal auto’s wel wat schade opgelopen. De weg blijft nog zeker tot 19.00 uur dicht, meldt Rijkswaterstaat.

De zijwand raakte rond 10.45 uur los en de platen nemen een groot deel van de weg in beslag. Onderzocht wordt onder meer of er nog meer los kan raken, zegt een politiewoordvoerder.

Het verkeer richting Amersfoort wordt omgeleid via de Ring-West en de Ring-Zuid. Verkeer vanuit Amersfoort richting Amsterdam kan vanaf knooppunt Diemen via de A9 en de A2 rijden. Weggebruikers kunnen nog wel richting het noorden onder het viaduct door, maar de snelheid is aangepast en er zijn meerdere rijstroken dicht. Rijkswaterstaat waarschuwt voor vertraging en files.

Als gevolg van het beschadigde spoorviaduct rijden er momenteel geen treinen tussen Amsterdam-Muiderpoort, Diemen en Weesp, staat op de website van de NS. Naar verwachting duurt de stremming tot ongeveer 14.00 uur. De NS zet bussen en taxibusjes in voor gestrande reizigers.