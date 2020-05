Besmette Belgen melden nauwelijks contacten

Sinds een week kunnen mensen die zijn besmet een telefoontje of sms krijgen, met de vraag met wie ze recentelijk in contact zijn geweest. Als de kans groot is dat ook die mensen zijn besmet, wordt hun gevraagd twee weken thuis te blijven.

“Per besmette persoon die gecontacteerd wordt, krijgen we maar één of geen hoogrisico-contact gemeld”, aldus Van Gucht. Hij hamerde op het belang elk contact te melden dat iemand heeft gehad tijdens de besmettelijke periode. Hij benadrukte dat bij dit “volledig anonieme proces” niemand wordt bestraft als hij of zij meer contacten heeft gehad dan is toegestaan.