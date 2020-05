CDA hekelt 'ongepaste' kritiek D66 op 'jolige' Rutte

Het beklag van D66-voorman Rob Jetten over de houding van premier Mark Rutte tegenover de Europese coronabestrijding is ongepast. Midden in de crisis is het de tijd er niet naar om de premier van te veel "joligheid" te beschuldigen, vindt coalitiepartner CDA.

Jetten verwijt Rutte al langer dat die wel erg luchthartig of zelfs badinerend over de Europese Unie spreekt. Dat de premier de EU soms vergelijkt met "een feestcommissie op zoek naar een feest" steekt hem, liet de leider van D66 in de Tweede Kamer afgelopen weekeinde in NRC optekenen.

Dat interview was "niet het beste wat Rob heeft gegeven", vindt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Zulke "kwalificaties vond ik niet echt passend in deze tijd van crisis, waarin toch de premier maar ook het hele kabinet heel hard bezig is om een van de grootste volksgezondheid- maar ook economische uitdagingen van decennia het hoofd te bieden". In het interview met Jetten moest ook CDA-minister van Financiën Wopke Hoekstra het ontgelden.

Opnieuw bijeen

Rutte zelf neemt de verwijten van Jetten "niet zo serieus". "Volgens mij is dat gewoon een beetje je eigen opvattingen over Europa oppoetsen."

Heerma, Jetten en de overige kopstukken van regeringscoalitie en kabinet kwamen maandag voor het eerst in maanden weer bijeen. Sinds het uitbreken van de corona-epidemie in Nederland belegden ze alleen coalitieberaad op afstand.