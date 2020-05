Topman Tata Steel Nederland vertrekt

Directievoorzitter Theo Henrar treedt per eind mei terug als topman van Tata Steel Nederland. Volgens moederconcern Tata Steel Europe is tot zijn vertrek in onderling overleg besloten en wordt ernaar gestreefd in de komende weken een opvolger te kunnen aankondigen. Ingewijden zeggen dat er van goed overleg geen sprake is geweest.