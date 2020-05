Duitse pastaketen Vapiano verdwijnt niet uit Nederland

De Nederlandse restaurants van pizza- en pastaketen Vapiano, die minder dan een maand geleden failliet werden verklaard, verdwijnen niet uit ons land. Het lukte om voor de keten, die elf vestigingen in Nederland heeft, een doorstart te maken. Dat meldde de curator van de Nederlandse tak van het Duitse concern. Het is nog onduidelijk of alle vestigingen of alleen een deel daarvan blijft bestaan.