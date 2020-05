Macron en Merkel komen met herstelplan voor EU

De leiders van Duitsland en Frankrijk overleggen maandag over een plan dat de EU moet helpen te herstellen van de coronacrisis. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron presenteren het initiatief later op de dag tijdens een gezamenlijke persconferentie.

De Franse regering zegt dat het Frans-Duitse plan is bedoeld om de coronacrisis op Europees niveau te doorstaan. Het gaat om een omvangrijk initiatief waarin onder meer gezondheidszorg, economisch herstel en het milieu aan de orde komen, aldus een verklaring. Het is nog onduidelijk wat voor maatregelen de leiders precies in gedachten hebben.

Europa is zwaar getroffen door het coronavirus, dat wereldwijd aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost en heeft geleid tot enorme economische schade. Veel Europese landen zijn nu stapsgewijs hun lockdowns aan het versoepelen. De twee leiders spreken elkaar omstreeks 15.30 uur via een videoverbinding. Hun persconferentie moet rond 17.00 uur plaatsvinden.