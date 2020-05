Meeste mensen bewaren ticket voor uitgestelde evenementen

Exacte cijfers worden vooralsnog niet gecommuniceerd, maar "vrij weinig mensen" vragen echt hun geld terug nu evenementen vanwege de coronacrisis worden verplaatst. Bezoekers maken dus dankbaar gebruik van de regeling waar theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals bij zijn aangesloten.

Ze hebben de keuze hun tickets te bewaren, in te ruilen voor een voucher, om te zetten in een donatie of om toch het geld terug te vragen. Het grootste deel bewaart zijn ticket, vertelt de woordvoerder. "We zijn heel dankbaar voor de positieve steun van mensen. We merken dat ze het prima vinden om hun ticket te bewaren, een voucher te krijgen of kiezen voor een donatie. Er zijn vrij weinig mensen die geld terugvragen."

Dat het kabinet vorige maand liet weten te denken dat grote evenementen pas kunnen doorgaan wanneer er een coronavaccin is, heeft niet gezorgd voor een massale inwisseling van tickets. "De bezoekers houden vertrouwen."