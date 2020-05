Nieuwe coronagevallen in Rusland voor derde dag onder de 10.000

Rusland meldde maandag 8926 nieuwe gevallen van het coronavirus in de afgelopen 24 uur, waardoor het landelijke aantal gevallen is opgelopen tot 290.678.

De dagelijkse stijging van het aantal gevallen lag voor de derde dag op rij onder de 10.000. In de maand mei lag het aantal nieuwe besmettingen voor een groot deel boven dat getal.

De Russische autoriteiten zeiden dat 91 mensen waren overleden het afgelopen etmaal, wat het totale dodental op 2722 brengt.

Hoogste aantal

Rusland telt wereldwijd na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronabesmettingen.

Moskou, het epicentrum van de epidemie in Rusland, is begonnen met het massaal gratis testen van burgers op het coronavirus. Doel is tegen het einde van de maand 100.000 mensen per dag te testen.