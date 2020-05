Taiwan niet uitgenodigd voor belangrijke WHO-bijeenkomst

Taiwan zegt niet te zijn uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat komt volgens de eilandstaat door Chinese druk. “Ondanks al onze inspanningen en ongekende internationale steun, heeft Taiwan geen uitnodiging gehad om deel te nemen”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu.

De Algemene Vergadering van lidstaten van de WHO komt later op maandag bijeen. China voelde niets voor de mogelijke deelname van Taiwan. Peking ziet de eilandstaat voor de Chinese kust als een afvallige provincie en vindt dat die niet als soevereine staat kan deelnemen aan internationale topbijeenkomsten. De VS hadden opgeroepen Taiwan wel uit te nodigen.

Taiwan betoogde dat deelname aan de Algemene Vergadering juist tijdens de coronacrisis belangrijk is. Minister Wu verweet de WHO “gezwicht te zijn voor druk van de Chinese regering” en daarmee de 23 miljoen Taiwanezen in de kou te laten staan. Hij stelde ook dat zijn regering de kwestie voorlopig laat rusten zodat landen zich tijdens de topbijeenkomst kunnen richten op de strijd tegen het coronavirus.