Honderdduizenden scholieren Nieuw-Zeeland weer naar school

Honderdduizenden kinderen in Nieuw-Zeeland zijn maandag voor het eerst in ongeveer twee maanden weer naar school gegaan. Ouders mochten vanwege de coronacrisis niet meelopen naar de klaslokalen, maar moesten hun kroost afzetten op Kiss & Ride-plekken.

Nieuw-Zeeland heeft veel lockmaatregelen vorige week al ingetrokken, maar jongeren moesten toen nog even wachten op het weerzien met hun klasgenoten. Scholen kregen meer tijd om nieuwe gezondheidsregels door te voeren. Zo staat volgens lokale media desinfecterende handgel in klaslokalen en moet contactinformatie van alle bezoekers worden genoteerd.

Radio New Zealand bericht dat naar verwachting zo’n 800.000 scholieren weer naar school gaan. Het hoofd van een school in Auckland vertelt de omroep dat hij busjes op pad stuurt om kinderen op te halen die niet meekonden met het openbaar vervoer. Bussen kunnen minder mensen vervoeren omdat inzittenden afstand moeten houden.

Cultuurshock

Minister van Onderwijs Chris Hipkins voorspelde dat het heropenen van scholen een “cultuurshock” zou betekenen voor de kinderen. Die komen na het thuiszitten weer in een drukke omgeving terecht. Veel scholieren leken daar maandag niet rouwig om te zijn, al zijn er naar verwachting nog wel ongeruste ouders die hun kinderen nog thuishouden.

Twee zusjes uit Wellington vertelden dat het “saai” en “irritant” was om langdurig thuis te zitten, al vonden ze het wel fijn dat ze wel later konden opstaan. Hun moeder zei er niet helemaal gerust op te zijn, maar er op te vertrouwen dat de overheid scholen niet zou heropenen als kinderen gevaar zouden lopen. “Ik ben een beetje ongerust dat Covid weer om zich heen grijpt.”

In Nieuw-Zeeland, waar zo’n 5 miljoen mensen wonen, zijn 1149 coronabesmettingen vastgesteld en 21 patiënten overleden. Die aantallen liggen fors lager dan in veel andere landen. Dat komt vermoedelijk door de strenge lockdown die in maart is ingesteld.