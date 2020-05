Italië en andere Europese landen versoepelen meer maatregelen

Italianen mogen eindelijk weer op pad, zij het in eigen regio. Vanaf 3 juni zou in heel Italië weer vrij gereisd mogen worden. Maandag gaan de meeste winkels en andere ondernemingen weer open. Ook musea, bibliotheken en kerken openen onder voorwaarden hun deuren. Begin deze maand konden al een hoop fabrieken en bouwondernemingen aan het werk en mochten de Italianen hun huis verlaten om bij naasten op bezoek te gaan of te gaan sporten.

Premier Giuseppe Conte is begin deze maand begonnen met een heel voorzichtige versoepeling van de strenge coronamaatregelen die de bewegingsvrijheid van de bevolking dramatisch hebben beperkt. Conte heeft recent geruststellend gezegd dat de Italianen hun vakantie niet op hun balkon hoeven door te brengen. De lockdown werd 10 maart ingevoerd, omdat het coronavirus zich snel verspreidde, vooral in het noorden. De twintig regio’s in het land mogen ook zelf maatregelen nemen om de pijn van de beperkingen te verzachten. Maar Rome heeft erop aangedrongen dat onder meer de horeca en kappers tot 1 juni gesloten blijven.

In andere Europese landen worden ook meer maatregelen versoepeld, zoals in België en Oostenrijk. In deze landen gaan bepaalde scholen weer open en in België ook kapperszaken en musea.