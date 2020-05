Trump: Obama was een zeer incompetente president

Voormalig president Barack Obama "was een incompetente president. Dat is alles dat ik kan zeggen. Zeer incompetent." Dat zei president Donald Trump kort nadat hij zondag landde bij het Witte Huis en door journalisten werd geconfronteerd met uitspraken die Obama deed over het coronabeleid van de huidige regering. Dat blijkt uit een transcriptie van het gesprek die door het Witte Huis is vrijgegeven.