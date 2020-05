EU hijst regenboogvlag in Bagdad

De vertegenwoordiging van Europese Unie in Bagdad heeft de Iraakse regering zondag tegen zich in het harnas gejaagd door de regenboogvlag hijsen. Dat heeft de religieuze gevoelens van veel burgers gekwetst, liet de minister van Buitenlandse Zaken weten via het staatspersbureau INA. De demonstratieve actie is volstrekt in strijd met de waarden en sociale normen die gelden in het overwegend islamitische land.