Kamerleden DENK begraven de strijdbijl

De drie DENK-Tweede Kamerleden Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk hebben de strijdbijl begraven. De afgelopen dagen hebben de drie samen “constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van DENK”, laten zij in een persverklaring weten. Daarin staat dat zij de komende weken met elkaar in gesprek blijven en dat in onderling overleg in het belang van DENK inmiddels goede afspraken zijn gemaakt.