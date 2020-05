Stijging dodental Italië laagste sinds 9 maart

Het dodental door de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië is met 145 gestegen naar 31.908. Het gaat om de laagste stijging sinds 9 maart. De autoriteiten maakten een dag eerder nog melding van 153 sterfgevallen door het virus.

De Italiaanse autoriteiten hebben bij 225.435 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het longvirus. Zeker 125.176 van die patiënten zijn alweer hersteld. Er kwamen het afgelopen etmaal 675 nieuwe besmettingen aan het licht. Dat is het laagste aantal sinds 4 maart.

Het officiële dodental in Italië is het derde in de wereld, na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen land. Daar zijn volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins-universiteit ruim 88.000 coronapatiënten overleden en meer dan 1,4 miljoen besmettingen gemeld.