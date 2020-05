Dodental door corona loopt met 170 op in VK

Het dodental door besmetting met het coronavirus is in Groot-Brittannië de afgelopen 24 uur met 170 gestegen. Dat heeft staatssecretaris Alok Sharma bekendgemaakt namens de regering. Het is de geringste toename sinds 24 maart. Daarbij moet worden aangetekend dat de cijfers op zondag en maandag vaker meevallen door vertraagde melding. In totaal zijn in het VK nu 34.636 positief geteste patiënten overleden aan Covid-19.