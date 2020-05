Kabinet praat over sociaal-maatschappelijke impact coronacrisis

Een groot deel van het kabinet heeft zondag opnieuw urenlang overlegd over de coronacrisis. Het beraad dat elk weekend plaatsvindt op het Catshuis in Den Haag, stond deze keer onder meer in het teken van de sociaal-maatschappelijke impact van de al een paar maanden durende crisis. Daarvoor waren burgemeester Femke Halsema en hoogleraar pedagogiek Micha de Winter aangeschoven.