Britse regering steekt 131 miljoen pond in vaccinproductie

De Britse regering trekt 131 miljoen pond (ongeveer 147 miljoen euro) uit om een vaccinfabriek sneller te laten openen. De faciliteit moet volgens de planning in de zomer van het volgend jaar in bedrijf zijn.

De Britse regering bereidt zich daarmee voor op een snelle productie als er eenmaal een vaccin voor het nieuwe coronavirus is. Het productiebedrijf moet in de eerste vier tot zes maanden na de opening van de permanente faciliteit 70 miljoen vaccins kunnen produceren. Het is van plan een tussentijdse voorziening te treffen om te beginnen met produceren zodra er een vaccin is.

Premier en herstellend corona-patiënt Boris Johnson schrijft in een ingezonden stuk in de krant Mail on Sunday dat er nog een lange weg te gaan is tot er een vaccin is. “En ik moet eerlijk zeggen dat het zou kunnen dat er geen vaccin komt”, voegde Johnson daaraan toe. Wel benadrukt de premier dat het Verenigd Koninkrijk voorop loopt en dat hij heeft beloofd alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er een vaccin komt.

De fabriek is een samenwerkingsproject tussen de vermaarde Universiteit van Oxford, de Londense universiteit Imperial College en de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Van het uitgetrokken bedrag gaat 93 miljoen pond naar de versnelde ontwikkeling van het productiebedrijf en 38 miljoen pond naar de tussentijdse faciliteit.