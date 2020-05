‘Beleggers kijken naar cijfers en impact coronacrisis’

De blik van beleggers zal komende week deels worden gericht op nieuwe cijfers die inzage geven over de impact van de coronacrisis op de economie. Daarnaast blijft de aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkelingen rond de virusuitbraak en de gevolgen van de versoepelingsmaatregelen in veel landen. Het kwartaalcijferseizoen op de beurzen is vrijwel achter de rug.

Marktonderzoeker Markit publiceert deze week voorlopige ramingen over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in Duitsland, Frankrijk, de eurozone en de Verenigde Staten in mei. De economische activiteit is keihard geraakt door de uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen om de ziekte tegen te gaan.

Daarnaast worden nieuwe gegevens gemeld over het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie en zal er wederom belangstelling zijn voor de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS. De Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, publiceert de notulen van de rentevergadering van eind april. Beleggers zullen de notulen bestuderen voor aanwijzingen over het toekomstig beleid. Fed-voorzitter Jerome Powell waarschuwde onlangs nog voor blijvende economische schade door de coronacrisis.

Handelsspanningen

Verder blijft de markt oog houden voor de handelsspanningen tussen China en de VS. Die dreigen weer op te lopen door een nieuwe ingreep van het Amerikaanse ministerie van Handel tegen Huawei. De Amerikanen willen het buitenlandse chipmakers moeilijker maken om halfgeleiders te leveren aan de Chinese technologiegigant, die al langer de inzet is van politieke conflicten tussen Washington en Peking. China liet weten die stap te vergelden.

Qua bedrijfsresultaten is de grootste drukte wel voorbij. In Amsterdam staan deze week nog publicaties op de rol van kabel- en telecomconcern Altice Europe, investeerder HAL, zorgvastgoedinvesteer Aedifica en distributeur en groothandelsbedrijf B&S Group.

Kwartaalresultaten

Uit het buitenland worden nog kwartaalresultaten gemeld van onder meer de Amerikaanse supermarktgigant Walmart, de Britse winkelketen Marks & Spencer en het Britse modemerk Burberry.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde vrijdag 0,3 procent in de plus op 500,31 punten. Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,2 procent vooruit. Op Wall Street waren plussen tot 0,8 procent te zien.